الزُبيدي يلتقي سفير روسيا الاتحادية في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

التقى عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وبحث اللقاء، الذي استعرض العلاقات التاريخية المتينة بين الجنوب وروسيا الاتحادية، مستجدات مختلف الأوضاع في بلادنا والمنطقة، بما في ذلك جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي.

وأكد اللقاء على ضرورة تكاتف وتظافر كافة الجهود تجاه إيجاد حل سياسي شامل وعادل، يضع في أولوياته إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني، وحل قضية شعب الجنوب.

وأشار اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين المصالح الدولية، وخطوط الملاحة البحرية ومضيق باب المندب وخليج عدن.

من جانبه عبر سفير روسيا الاتحادية عن دعم بلاده لجهود السلام والاستقرار في بلادنا، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه المجلس الانتقالي في السياق نفسه، ومجدداً ضرورة الإشراك الفاعل للمجلس في إطار شمولية العملية السياسية لضمان حلول حقيقية وسلام دائم.