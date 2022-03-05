اللجنة البرلمانية تعقد اجتماعاً بهيئات ودوائر وزارة الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة البرلمانية، امس اجتماعاً بهيئات ودوائر وزارة الدفاع ضمن برنامج زياراتها الميدانية للوقوف على الأوضاع الميدانية والقضايا المتعلقة بالجانب العسكري والأمني.



واستمع أعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر، الى الجهود المبذولة في عملية بناء المؤسسة العسكرية وخوض المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكذا العوائق التي تقف أمام عمل الهيئات والدوائر وسبل تجاوزها والإرتقاء بالعمل ليتواكب مع متطلبات المعركة الوجودية ضد المشروع الحوثي الإيراني العابر للحدود.

وأكدت اللجنة، موقف مجلس النواب الداعم للمؤسسة العسكرية والمساند للقادة والمقاتلين الذين يسطرون ملاحم بطولية خالدة ضد أعداء الوطن والشعب..مؤكدة أن زيارتها تأتي في إطار دور المجلس وواجباته الدستورية والرقابية في المرحلة المصيرية التي تعيشها بلادنا، والتي تتطلب توحيد الصف وتوجيه الامكانات لخدمة المعركة ودعم ورعاية المقاتلين في كافة الجبهات.