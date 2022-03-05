وزير الداخلية يبحث مع نظيريه السوداني والجزائري تدريب وتأهيل كوادر منتسبي الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، على هامش انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة التونسية، وزير الداخلية السوداني الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود.



جرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين بلادنا وجمهورية السودان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المجالات الامنية ومكافحة الارهاب والجريمة وتبادل الخبرات والزيارات المشتركة، والتحديات الأمنية وآليات مواصلة التنسيق والتشاور لتدريب وتأهيل كوادر منتسبي وزارة الداخلية في كليات الشرطة بجمهوريتي السوادن والجزائر الشقيقتين.

من جانبهما، ابدى وزيري الداخلية السوداني والجزائري استعداد وزارتيهما تقديم العون الكامل لوزارة الداخلية اليمنية للاسهام في دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بأنواعها.