اختتام الدورة التدريبية حول مفهوم العدالة الاجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، امس، فعاليات الدورة التدريبية حول مفهوم العدالة الاجتماعية وعملية إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العامة في اليمن والتي نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".



وهدفت الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب 21 مشاركاً ومشاركة من مسؤولي الدولة والمجتمع المدني، معلومات ومعارف عن صياغة السياسات والخطط وادماج مفاهيم ومبادئ العدالة الاجتماعية في السياسات والخطط والبرامج الانمائية الوطنية.

واشاد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الدكتور سمير الشيباني، بجهود تفاعل النخب المشاركة في الدورة من الجهات ذات العلاقة والذين اثرو الدورة بجملة من النقاشات والاطروحات الهامة والخروج بتوصيات عامة بشأن ادماج العدالة الاجتماعية في خطط الوزرات ومشاريع القوانين واللوائح والقرارات الحالية والمستقبلية.

و أكد وكيل وزارة حقوق الانسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي منسق المشروع نبيل عبدالحفيظ، على أهمية الدورة ومخرجاتها.

واشادت مديرة مشروع العدالة الانتقالية في الاسكوا لمياء كلاوي، بمستوى تفاعل المشاركين وقدراتهم في إدماج المفاهيم في إطار الخطط وبرامج الحكومة في المرحلة القادمة.