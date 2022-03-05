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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي محمد الحاج في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس برقية عزاء ومواساة الى محمد الحاج مدير مراسم رئاسة الجمهوريةوكافة اخوانه وال الحاج، عزاه خلالها في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته.
وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.