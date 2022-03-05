رئيس مجلس الشورى يعزي محمد الحاج في وفاة والدته

وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس برقية عزاء ومواساة الى محمد الحاج مدير مراسم رئاسة الجمهوريةوكافة اخوانه وال الحاج، عزاه خلالها في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته.

محمد يوسف

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