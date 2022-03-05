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رئيس مجلس الشورى يعزي محمد الحاج في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

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بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس برقية عزاء ومواساة الى محمد الحاج مدير مراسم رئاسة الجمهوريةوكافة اخوانه وال الحاج، عزاه خلالها في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته.

 

وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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