بن دغر يبحث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي تعزيز العلاقات البرلمانية اليمنية - المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، امس، مع رئيس مجلس المستشارين المغربي ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي الدكتور النعم ميارة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية اليمنية- المغربية.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء، تجربة رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي، وتقاليد عملها السابقة، والأسباب التي اكتنفت نشاطها، بهدف الوصول إلى دبلوماسية برلمانية تعزز الفرص التنموية المشتركة بين دول أفريقيا والعالم العربي.

وعبر الدكتور بن دغر، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس المستشارين المغربي..متمنياً للمملكة المغربية الشقيقة دوام التقدم والنمو والازدهار.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان تسليم الدورع التذكارية التي تعبر عن حضارة وتراث البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي فؤاد قديري، وسفير بلادنا لدى المغرب عزالدين الاصبحي.