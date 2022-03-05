حجة.. مقتل قيادي ميداني للحوثيين في معارك مع قوات الجيش في "جبهة حرض"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي ميداني لميلشيات الحوثي الجمعة في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وأفادت مصادر عسكرية "أن القيادي الحوثي "قائد علي شايع" قتل خلال معارك مع قوات الجيش في مدينة حرض عقب محاولة هجوم فاشلة على مواقع الجيش، والتي شهدت معارك عنيفة وأيضاً غارات للتحالف العربي".



ويتنحل القيادي الحوثي رتبة عميد، وكان يعمل مديرا أمن مديرية وشحة، وعين مؤخرا مشرفا لجبهة "مستبا" في محافظة حجة، بحسب ما ذكرت المصادر.



وأمس الجمعة أعلن التحالف العربي، تنفيذ 15 عملية استهداف ميلشيات الحوثي في محافظة حجة خلال 24ساعة، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا، وفق ما أعلنت وكالة "واس" السعودية.



وكان الجيش الوطني، أعلن مقتل أكثر من 20 عنصرا من المليشيا في مدينة حرض (شمالي حجة).



وللشهر الثاني على التوالي تدور معارك عنيفة شمالي حجة، سقط خلالها الآلاف من عناصر المليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف بعد أن زج بهم في هجمات وصفت بالانتحارية.



