لحج.. مسلحو المجلس الانتقالي يحتجزون ناقلات الوقود المخصص لمحافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت نقطة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الجمعة، قاطرات الوقود المخصص لمحافظة تعز.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "نقطة الحديد بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، تحتجز منذ صباح اليوم قاطرات محملة بالمشتقات النفطية التي خصصتها شركة النفط لمحافظة تعز".



وبحسب المصادر فإن المسلحين المتواجدين في النقطة طالبوا بجباية 10 ريال على كل لتر من الوقود للسماح بمرور القاطرات.



وكانت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن قد أقرت في 23 فبراير الماضي، تخصيص كمية إسعافية من الوقود لمحافظة تعز تقدر خمسة ملايين لتر.



ومنذ نحو شهر ارتفعت أسعار الوقود بشكل غير مسبوق في تعز، حيث وصل سعر الجالون البترول عبوة 20 لترا في تعز إلى 32 ألف ريال، الأمر الذي تسبب في زيادة أجرة النقل.

