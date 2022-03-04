عكاظ: مليشيا الحوثي تشكل خطرا عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

تحت عنوان (تصنيف الحوثي الخطوة الأولى لاستعادة استقرار اليمن)، قالت صحيفة عكاظ إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وحظر الأسلحة عليها اهتمامًا عربيًا نظرًا إلى خطر هذه المليشيا على الإقليم والعالم وتهديدها للملاحة الدولية والتجارة العالمية.



وأبرزت في تصريحات لمصادرها، مدلول القرار الدولي، على وعي العالم بخطر هذه المليشيا المتطرفة التي لا تختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بأعمالها التخريبية سواء داخل اليمن أو خارجه.

وأضافت الصحيفة أن المليشيا المدعومة من إيران تشكل خطرًا عالميًا ولا بد من كسره ومنع وصول السلاح الإيراني إليها والحد من تحركاتها ومنع جرائمها الإرهابية الغادرة، إضافة إلى تجفيف مصادر التمويل.