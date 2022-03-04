شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل "محمد سعيد سالم " يسرد حياة نضال وكفاح مربي الأجيال "نجيب اليابلي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وكيل العاصمة عدن محمدسعيدسالم:( إن الشخصية الوطنية والاجتماعية القديرة،والكاتب العدني الكبير نجيب اليابلي،مايزال يجسد( إرادة الصابر،المؤمن بقضاء الله وقدره) ،الذي أختاره لامتحان كبير،مع المرض..

وأشار الوكيل سالم إلى أن اليابلي تربى على يديه اجيال في مدارس عدن، ووسط ساحات الفكر،والثقافة،والإعلام، وعرف الجنوب دعواته إلى مجتمع ونظام،ينتصران للمظلومين،والمقهورين، بفعل الطغيان، والفساد، وصراعات السلطة والثروة،وكان أهمها،بحسب سالم،موقفه النبيل من قضية شعب الجنوب،وحقه في استعادة دولته،وبناء الجنوب العربي،الفيدرالي، الديمقراطي الجديد..).

ونوه سالم إلى:( التداعيات المحيطة بمعاناته من المرض،وهي تزداد ثقلا على حركته،وصوته،وقوته، وماتبقى له من قدرة على استقبال من يزورونه،أو يتصلون به، من شخصيات،وقيادات، وكوادر ومواطنين.).

وقال سالم:( إن اليابلي فارس(( يترجل)), وحوله رجال شرفاء،وأناس طيبون بسطاء،والأكثر إحساساً بالألم،أهله وأسرته..

ولفت الوكيل سالم الإنتباه إلى:( ما قاله المناضل الكبير محمد غالب أحمد رئيس المجلس الأعلى للرياضة في الجنوب،قبل الوحدة المشؤومة مع اليمن،بعد تعرضه لجلطة دموية،مؤخرا،شفاه الله مع اليابلي،وعافاهما، إن قلة الزائرين،أو السائلين، لا تضر،طالما لم يكن بينهم لص،أوفاسد،أوحاقد،أوظالم للناس،وحقوقهم،وبمصالح الوطن!!).

وقال سالم:( إن كثيراً ممن يجلسون على كراسي السلطة،اليوم,يخونون أماناتهم مع الله والناس!!!).

وأكد الوكيل سالم:( أن اليابلي، وغالب، وغيرهم،من شرفاء الوطن،والمبدعين، والموهوبين فيه،على اختلاف قدراتهم،وكفاءٱتهم، وانتماءٱتهم، في أرض الله الواسعة،هم الذين تقوم بهم الأمم العظيمة،والأوطان القوية،المتطورة،والذي يقول بغير ذلك،هو العدو الأول لشعبه،ووطنه!!).

وختم الوكيل سالم، يقول:(لقد كرر اليابلي وسط من يحيطون به،في ساعات العسرة اليوم،التأكيد على تقديره العميق للرئيس عيدروس الزبيدي( خاصة), ولكل الأشخاص والجهات، الذين لم يتأخروا عن نصرته،ولبوا نداء الواجب الأخلاقي والإنساني نحوه، ورعاية حاجاته المتصلة بعلاج مرض،يخشى أن يكون قد وصله تفويض من السماء،بأخذه بعيداً عن الجميع, ويستعصي حينها العمل ب( عهد الرجال للرجال!!!!).