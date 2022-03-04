شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة اليوم الوطني للبن الوزير السقطري يوجه باعتماد عشرة مشاتل لإنتاج شتلات البن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتفلت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بمناسبة اليوم الوطني للبن الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام .

وأكد معالي اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية على اهتمام الوزارة وتوجهها الجاد نحو دعم تنمية زراعة شجرة البن كونها من أهم المحاصيل النقدية التي اشتهر بها بلدنا، مؤكدا على ضرورة وضع خطة عملية للتوسع في زراعة هذا المنتج في بلدنا.

هذا وقام الوزير السقطري بالتوجيه لصندوق التشجيع الزراعي السمكي باعتماد تمويل عشرة مشاتل لإنتاج شتلات البن في محافظتي لحج وأبين بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي مائة واربعون مليون ريال، والتي سيتم تنفيذها من خلال مؤسسة يافع للتنمية والتي أكدت هي الأخرى على مساهمتها في تقديم ما يلزم من الدعم لنجاح هذه المشاريع الزراعية في مديريات يافع والتي تشتهر بزراعة هذا المحصول النقدي.

جاء ذلك خلال ترؤسه لقاء مع عدد من وكلاء ومدراء عموم الوزارة وبحضور الاستاذ خالد الحصني المدير التنفيذي لمؤسسة يافع للتنمية.

خلال اللقاء تحدث أيضا المهندس عبدالملك ناجي عبيد وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي عن أهمية هذا المحصول النقدي والذي اشتهرت به بلدنا على مر قرون من الزمن، كما أثنى على الجهود التي يبذلها معالي الوزير اللواء سالم عبد الله السقطري في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وعلى اهتمامه بشكل خاص بزراعة البن ودعمه السخي لها موضحا أن الوزارة ولأول مرة تقوم بتمويل هذا المحصول بهذا المستوى من الدعم خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد بشكل عام والوزارة بشكل خاص.

بدوره عبر السفير خالد الحصني عن

عن شكره وتقديره لمعالي الوزير السقطري والذي وجه وبكل سخاء لاعتماد هذه المشاريع والتي تعد من أهم المشاريع الزراعية للبلد، كما استعرض في حديثه اهمية محصول البن باعتباره اهم منتج اقتصادي وطني عرفته بلادنا من حيث الجودة والشهرة مشيرا إلى البن اليافعي المشهور بنكهته وطعمه وتميزه ضمن أهم الأصناف العالمية للبن.

جدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للمشاتل العشرة من المتوقع أن تبلغ حوالي 400 ألف شتلة في السنة.

حضر اللقاء كلا من المهندس عبد الملك ناجي عبيد وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي والمهندس احمد ناصر الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري والمهندس محمد عوض علان وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع وعدد من مدراء العموم والمختصين في ديوان عام الوزارة.