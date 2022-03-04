إب..مليشيا الحوثي تعيين حارسا قضائيا على جامعة الجزيرة تمهيدا لمصادرتها

المنامة - ياسر ابراهيم - عينت مليشيا الحوثي، حارساً قضائيا على جامعة الجزيرة، بمدينة إب (وسط اليمن) في مقدمة لمصادرتها ضمن خططها للسيطرة على المؤسسات والمنشئات الخاصة في مناطق سيطرتها.



وعلم "يمن شباب نت"، من مصادر خاصة، أن مليشيا الحوثي، عينت حارسا قضائيا على الجامعة في مسعى للاستحواذ عليها بشكل كامل بعد سنوات من الابتزاز والضغوطات التي مورست على إدارة الجامعة.



وجامعة الجزيرة إحدى أكبر الجامعات الخاصة بالمحافظة، وتتبع مجموعة من المستثمريت وبها العديد من الأقسام التخصصية التي يدرس بها آلاف الطلاب والطالبات.



وسطت المليشيا خلال الأشهر الماضية، على عدد من المؤسسات والمنازل، بينها مستشفى المنار ومستوصف الخنساء ومؤسسة الرائدات النسوية وجمعيات خيرية ومؤسسات خاصة أخرى بعدد من مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر 2014م.

