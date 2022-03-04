شكرا لبحثكم عن خبر الدكتور عادل العبادي يلتقي في تونس بالأمين العمل للمنظمة العربية للتربية والثقافة( الألسكو) ويمنحه درع جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام الدكتور/ عادل عبد المجيد علوي العبادي نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية ممثل الجمهورية اليمنية في اللجنة الإستشارية للتربية والتعليم والتخطيط للتعليم العالي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو ظهر اليوم بزيارة إلى مقر المنظمة بجمهورية تونس الشقيقة بالعاصمة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمنظمة.

وخلال الزيارة التقى الدكتور/ العبادي والوفد المرافق له بالدكتور/ محمد ولد عمر الأمين العام للمنظمة وفي بداية اللقاء رحب ولد عمر بالدكتور/ العبادي والوفد المرافق له في مقر المنظمة وقدم شرحاً مفصلاً عن عمل المنظمة ومجالات نشاطها في التربية والتعليم و التعليم العالي والعمل الثقافي.. وأكد حرص المنظمة على دعم جميع الأنشطة التي تتبناها في الجمهورية اليمنية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المستمرة والظروف الصعبة والمعقدة التي ترافقها وانعكاساتها على مجالات التعليم و العمل الثقافي المتعددة.

من جانبه عبر الدكتور/عادل العبادي عن تقديره وشكره للأمين العام للمنظمة لترتيب هذا اللقاء الذي في مستهله نقل تحيات كلاً من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور/ خالد الوصابي و الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن للسيد الأمين العام للمنظمة ولجميع العاملين فيها مقدرين تقدير عالي دورها الهام والحيوي في نشر التعليم وتطويره والإرتقاء به والجهود الدؤوبة لتكثيف نشاط المنظمة في بلادنا من خلال اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقدم الدكتور العبادي شرحاً مفصلاً عن واقع التعليم الحالي في المناطق المحررة وبالأخص التعليم العالي والجامعي ،كما قدم نبذة عن نشأة وتطور جامعة عدن والدور الكبير الذي لعبته منذ السبعينات وحتى اليوم وانتاجها للكوادر في مختلف مجالات التنمية.. وأشار الدكتور/ العبادي إلى الظروف الصعبة التي تعيشها الجامعة بالإضافة إلى الجامعات الحكومية في المناطق المحررة منذ العام( ٢٠١٢م) والتي مازالت مستمرة حتى اليوم.

وفي ختام اللقاء وعد السيد/ محمد ولد عمر الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالتعليم الجامعي والعالي بشكل عام على وجه الخصوص في المناطق المحررة، كما قام الدكتور/ عادل عبد المجيد علوي العبادي نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية بتقديم درع الجامعة تقديراً وعرفاناً بدور المنظمة في نشر التعليم وتطويره وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها في عموم الوطن العربي الكبير.

رافق الدكتور/ العبادي في هذه الزيارة الدكتور/ انيس ثابت عثمان الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية اليمنية في تونس والدكتور /علي ناصر الزامكي عميد كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية( التعليم عن بعد ) في جامعة عدن .