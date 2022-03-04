عدن.. العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب وطلقات نار في دار سعد

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر سكان محليون اليوم الخميس، على جثة شاب مقتول في أحد الأحياء شمال العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "الشباب أنور عبدالحكيم الحماطي، وجد مقتولا، عصر اليوم، في حي جعولة بمديرية دار سعد".



وأضاف المصدر أن" الموطنين عثروا على جثة الحماطي وعليها أثار تعذيب وحشية وطلقات نار في شقه الأيمن".



وأوضح أن "عناصر من ميليشيات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي قامت، الأسبوع الماضي، باختطاف الحماطي من داخل منزله في مديرية المنصورة".



وتشهد مدينة عدن عمليات اختطافات متكررة لمدنيين من قبل عناصر أمنية تابعة لميليشيات الانتقالي في ظل انفلات أمني واسع، تشهده المدنية نتيجة تقاسم النفوذ بين قيادات الانتقالي على الاحياء بعد سيطرتهم الكلية على المدينة في أواخر عام 2018.

وتطالب الأحزاب اليمنية والحكومة ما بين الحين والآخر تنفيذ اتفاق الرياض والذي يضم في بنوده ما يخص دمج القوات التابعة للانتقالي المدعوم من الامارات ضمن قوات الامن والجيش الحكومية لضمان الامن والاستقرار وتوحيد جهودهما لإعادة تطبيع الحياة.