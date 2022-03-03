مجندون موالون للإمارات يقطعون الخط الدولي الرابط بين حضرموت وشبوة

قطع مجندون من قوات ماتسمي بالنخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً، الخط الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت وشبوة، واحتجزوا عدداً من الشاحنات، احتجاجاً على عدم صرف مستحقات مالية.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من مسلحي قوات ماتسمى بـ "النخبة الشبوانية" نصبوا قطاعاً بالقرب من منشأة بلحاف وقاموا باحتجاز ناقلات وشاحنات قادمة من حضرموت والمحافظات المجاورة.



وأضافت نقلاً عن المجندين فإنهم قاموا بقطع الخط كوسيلة ضغط من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر، مشيرين إلى عزمهم الاستمرار في احتجاجهم حتى تلبية مطالبهم.



وفي الآونة الأخيرة تصاعدات الخلافات داخل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي لأسباب تتعلق بالأموال التي يتلقونها من الإمارات.

