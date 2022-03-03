شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني ومصرف ابوظبي الاسلامي يناقشان آليات الدعم المالي لليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الامارات | متابعات

واصلت قيادة البنك المركزي اليمني جولاتها الخارجية في عدد من العواصم العربية ضمن جهودها المبذولة للتواصل والتنسيق مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.

و في هذا الاطار التقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي ، صباح اليوم الخميس، مع مدير مصرف ابوظبي الاسلامي عبدالله الشحي، في العاصمة الاماراتية ابوطبي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تناول اللقاء فتح حسابات جديدة للبنك المركزي اليمني في مصرف ابوظبي الاسلامي، وذلك في اطار الاليات المتبعة لتسهيل تدفق الدعم المالي الامارتي الى اليمن.

ومن المتوقع ان تمتد زيارة المعبقي الى الامارات لعدة ايام قادمة، سيتم خلالها مناقشة جملة من الملفات المتصلة ببناء الاليات المثلى للدعم المالي لليمن، وكذلك تعزيز اجراءات الحوكمة و مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب.