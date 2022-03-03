شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يبحث مع نظيرة السعودي التعاون الأمني بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع نظيره السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود، التعاون الأمني بين البلدين وجهود المملكة في قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وخلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، استعرض وزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية في اليمن.. منوها بجهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الشرعية في اليمن.

واستنكر استهداف مليشيات الحوثي للمملكة والامارات، والممرات المائية الدولية، والذي يؤكد خطر هذه المليشيات على أمن المنطقة.

من جهته اكد وزير الداخلية السعودي استمرار بلاده في الوقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية حتى استعادة الدولة.. مشيرا الى أهمية التنسيق الأمني بين

البلدين في مواجهة الجريمة، وتهريب المخدرات.