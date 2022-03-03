شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة.. طفل وجدوه تائه في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الطفل حصلناه في خط التسعين عدن نقطه كابوتا فمن يعرفه فهو موجود عندنا الاتصال على هذا الرقم : 738884668 ارجو المشاركة ليصل المنشور لأهل الطفل.. وجزاكم الله خير. من ابو عبدالله اليافعي

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