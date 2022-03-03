شكرا لبحثكم عن خبر من جامعة حضرموت.. الماجستير بامتياز للطالبة سوزان صالح منصر السييلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا| 3 مارس 2022م | محمد حقص.

تحصلت الباحثة سوزان صالح منصر السييلي على درجة الماجستير بامتياز في المناقشة العلنية للرسالة الموسومة ب(دور التسويق الداخلي في الولاء التنظيمي - دراسة ميدانية في البنوك التجارية العاملة في محافظة حضرموت).

جاء ذلك في المناقشة التي شهدتها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الإدارية - قسم إدارة أعمال بقاعة باوزير كلية الآداب، مجمع الكليات بجامعة حضرموت.

وشارك في جلسة المناقشة الدكتور سالم يسلم لرضي رئيسًا ومناقشًا خارجيًا - جامعة سيئون، والدكتور محسن محمد بن كليب عضوًا ومناقشًا داخليًا - جامعة حضرموت، والدكتور خالد محمد الجابري مشرفًا - جامعة حضرموت.

وأعطت الباحثة "السييلي" نبذة تعريفية عن التسويق الداخلي وعلاقته بالولاء التنظيمي، وعرض ملخص لأهم التوصيات والنتائج، وماهية وأهدافها والسبب في التعريج عليها، فيما استعرضت الرسالة بحوثات حول دور التسويق الداخلي في الولاء التنظيمي، متناولةً باستفاضة الدراسات الميدانية، ومناقشة عدد من الدراسات السابقة وعرض التوصيات والمخرجات المصاحبة للبحث.