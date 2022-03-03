شكرا لبحثكم عن خبر التعليم العالي وسفارة بلادنا في الرياض تكرمان المستشار عبدالله العولقي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة | الرياض

كرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والسفارة اليمنية بالرياض أ. عبدالله أحمد العولقي المستشار الثقافي السابق بالملحقية الثقافية اليمنية بالرياض.

وقدم سعادة السفير شائع محسن الزنداني في مكتبه بالسفارة اليمنية بالرياض شهادة شكر وتقدير للاخ عبدالله العولقي تكريماً لما حققه من نجاحات وانجازات ضمن البعثة الدبلماسية اليمنية بالرياض خلال فترة توليه قيادة الملحقية الثقافية.

كما قدم د. مازن مهدي الجفري وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية درع الوزارة للاخ عبدالله العولقي تقديراً للجهود المخلصة والمستوى العالي لأنجاز المهام الموكلة إليه من قبل الوزارة خلال فترة عمله في الملحقية الثقافية كمستشاراً ثقافياً، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته العملية الجديدة.

بدوره ثمن العولقي تكريم الوزارة والسفارة له، معبراً عن سعادته الغامرة وقد انهى فترة عملة في الملحقية الثقافية بمشاعر المودة المتبادلة مع الجميع، راجياً التوفيق والنجاح للمستشار الثقافي الخلف أ. د. طه حسين هديل في تولي مهام قيادة الملحقية الثقافية.

حضر التكريم د حسين باسلامة وزير التعليم العالي السابق و وكيل وزارة التعليم العالي د علي عرجاش الاستاذ رمزي المخلافي مدير مكتب الوزير و الاستاذ جلال الغلابي مدير عام الشؤون المالية