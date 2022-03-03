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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط يناقش مع رئيس جامعة شبوة دعم الجامعة ضمن البرامج الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، أوجه دعم جامعة شبوة من خلال برامج التعاون بين وزارة التخطيط والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن.
وأكد الوزير باذيب، استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة شبوة عبر برامج الدعم المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية وخاصة في المجالات الأكاديمية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتأهيل الكوادر بالمجال الأكاديمي.
من جانبه استعرض الدكتور باسردة، أبرز أولويات واحتياجات جامعة شبوة في المرحلة الراهنة، لإمكانية توفيرها من أجل المساهمة بالارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة.
حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب.