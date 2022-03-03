بن دغر يشارك في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بالرباط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يشارك رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.



وأكد رئيس مجلس الشورى لدى وصوله، امس العاصمة المغربية الرباط ولقائه نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي فؤاد قديري، بحضور سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، على عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية..مثمناً مساندة ومواقف المغرب الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور بن دغر، الى موقف المملكة المغربية الدائم لدعم عملية السلام العادل والشامل استنادًا الى مرجعياته المتوافق عليها، بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2216.. مشيداً بالادوار البطولية والتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة المغربية الشقيقة تجاه اليمن في أزمته الراهنة.

وسيعقد رئيس مجلس الشورى على هامش مشاركته في المؤتمر، لقاءات مع القيادات البرلمانية والشورية المغربية، والعربية، والإفريقية.

رافق رئيس مجلس الشورى، عضو المجلس الدكتور عبدالخالق عبدالمجيد.