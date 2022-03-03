شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بمأرب يناقش آليات توزيع المشتقات النفطية على المحطات والرقابة عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد في فرع شركة النفط بمحافظة مأرب، امس اجتماع لمناقشة آليات توزيع المشتقات النفطية على محطات الشركة ووكلائها في المحافظة ومعالجة جوانب القصور والاختلالات في آلية التوزيع السابقة وتشديد الرقابة عليها.



وشدد الاجتماع الذي ترأسه مدير عام فرع مأرب علي جلال وضم مدراء الإدارات والأقسام المختصة بفرع الشركة، على ضرورة تفعيل آلية رقابة جديدة تضمن معالجة أوجه القصور والاختلالات في الآلية السابقة ومحاربة عمليات تهريب المشتقات إلى خارج المحافظة ومنع انتشار الأسواق السوداء، والالتزام بتموين محطات الشركة ووكلائها في المحافظة بانتظام، وتشديد الرقابة عليها بما يضمن عدم ظهور أي أزمة محتملة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط المتلاعبين.