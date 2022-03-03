إحباط من رد واشنطن على هجمات الحوثيين.. لماذا امتنعت الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن الدولي؟

المنامة - ياسر ابراهيم - جاء قرار الإمارات العربية المتحدة بالامتناع الأسبوع الماضي عن التصويت على قرار بقيادة الولايات المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن الدولي إلى حد كبير بسبب الإحباط من رد الولايات المتحدة على هجوم على أبو ظبي قبل ستة أسابيع، بحسب ما نقله موقع «AXIOS» "اكسيوس" الامريكي عن ثلاثة مصادر.



وصوتت الإمارات يوم الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الغزو، لكن التوترات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة والإمارات، اللتين تتعاونان بشكل وثيق في قضايا الأمن والاستخبارات والتجارة.



وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة في هجوم غير مسبوق بصاروخ وطائرة مسيرة على أبو ظبي شنه المتمردون الحوثيون في اليمن في 17 يناير، وسرعان ما أدانت إدارة بايدن الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي، وأرسلت سربًا من مقاتلات إف 22 ويو إس إس كول إلى أبو ظبي، وساعدت في اعتراض واحد على الأقل من الهجمات اللاحقة.



لكن الولايات المتحدة لم تقبل طلب الإمارات بإعادة تصنيف الحوثيين على أنهم إرهابيون، وتقول جماعات الإغاثة إن هذه الخطوة ستجعل من الصعب عليهم العمل في اليمن.



وقالت المصادر "بينما رأت إدارة بايدن أن ردها سريع وقوي، كان لدى الإماراتيين توقعات أكبر وشعروا بأنهم مهمَلين من قبل واشنطن".



عندما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي أبو ظبي في 7 فبراير، رفض ولي العهد محمد بن زايد لقاءه، كان القصد من هذا الازدراء الإشارة إلى خيبة الأمل من حقيقة أن زيارة ماكنزي استغرقت 22 يومًا منذ الهجوم، وفقًا لمصدر أمريكي مطلع.



وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن ماكنزي لم يستطع الزيارة عاجلاً لأنه كان يشرف ويقدم المشورة للرئيس بشأن العملية التي قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، ويقول المسؤول إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مع نظرائهم الإماراتيين عدة مرات في اليوم بعد الهجوم.



وافق محمد بن زايد على مقابلة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك بعد أسبوع في أبو ظبي، لكنه استغل الاجتماع للتعبير عن إحباطه من الولايات المتحدة، وقال المسؤول الأمريكي الرفيع إن الاجتماع كان مع ذلك "بناء" فيما يتعلق بالتعاون المستقبلي بشأن اليمن.



لكن عندما غزت روسيا أوكرانيا، شعر الإماراتيون أن رد الولايات المتحدة - بما في ذلك الضغط من أجل فرض عقوبات وقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة - كان أقوى بكثير وأسرع مما كان عليه عندما تعرضوا للهجوم، كما تقول المصادر الثلاثة.



وضغطت الولايات المتحدة بشدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن القرار الذي يدين روسيا، ولكن عندما تم طرحه للتصويت يوم الجمعة، امتنع الإماراتيون عن التصويت.



"وكان القصد من ذلك أن يكون إشارة إلى الإحباط من الولايات المتحدة" كما تقول المصادر الثلاثة، وقد خيب أمل الجانب الأمريكي بشدة.



ووفقا للموقع الأمريكي "فإن الإحباط ما يزال قائم لدى كلا الجانبين، حيث يريد الإماراتيون مزيدًا من الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الأمريكية وقدرات الاستهداف لمنع المزيد من الهجمات من اليمن".



يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم تصرفوا بسرعة حتى مع استنزاف مواردهم والإماراتيون يريدون قدرات غير موجودة، مثل المعلومات الاستخبارية الدقيقة للاستهداف في اليمن.



وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إنه لم يكن واضحًا ما إذا كان تصويت الإمارات في مجلس الأمن مرتبطًا تمامًا بشكواهم من سياسة الولايات المتحدة تجاه الحوثيين.



وشدد المسؤول على "أن موضوع إعادة تصنيف الحوثيين لا يزال قيد المناقشة، على كل حال"، وقال: "سيكون هناك المزيد من الخطوات لمعالجة قضية تهديد الحوثيين ليس فقط بشكل رمزي".



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