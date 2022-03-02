وزير الإعلام والثقافة والسياحة يطمئن على صحة الفنان حجيران والكابتن برغي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ووكيل المحافظة لشؤون العلاقات العامة محمد رعفيت، بزيارة الفنان عسكري حجيران، والكابتن علي سعيد برغي، في منزليهما، بمديرية الغيضة، للاطمئنان على صحتهما، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح مطار الغيضة الدولي.



وخلال الزيارة، نقل الوزير الارياني للفنان حجيران والكابتن برغي، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في سياق توجيهاته للحكومة بالاهتمام بالفنانين والمبدعين في كافة المجالات وتكريمهم ورعايتهم، وكذا تقديراً لجهود المبرزين منهم والذين ساهموا في إثراء الفن والرياضة اليمنية.

وأشاد الوزير إلى بالدور الريادي للفنان عسكري حجيران في إظهار الأغنية المهرية والتعريف بالفن والتراث المهري الأصيل، من خلال نشاطه الفني والغنائي على مستوى الساحتين الوطنية والخليجية، حيث كان حجيزان من أبرز الفنانين اليمنيين الذين يملكون جماهيرية عريضة وأدوار وطنية كبيرة في خدمة الوطن.

وأكد الإرياني على أهمية جمع وتوثيق اغاني الفنان حجيران التي تعكس التنوع الفني الذي تزخر به اليمن وإدراجها ضمن مكتبات الإذاعة والتلفزيون، والاستفادة من هذه التجربة الفنية الثرية.

كما أشاد الوزير الإرياني بدور وجهود الكابتن علي سعيد عبده برغي في تأسيس الحركة الرياضية في محافظة المهرة منذ بزوغ فجر التحرير في منتصف القرن الماضي.

ونوه الوزير بالإسهامات الكبيرة للكابتن برغي منذ أكثر من خمسة عقود في المجال الرياضي والوطني، داعيا إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الكابتن برغي وتوثيق مسيرة حياته الرياضية في كتاب سيتم التنسيق لطباعته ما بين وزارة الإعلام والشباب والرياضة.

من جهته عبر الفنان حجيران والكابتن برغي، عن سعادتهما الغامرة بزيارة وزير الاعلام والثقافة والسياحة، والتي تعكس توجه الحكومة للاهتمام بالوسط الفني والثقافي والشبابي وتقديرها لأدوارهم التي تساهم في تشكيل وعي الأجيال.