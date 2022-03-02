شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة في مجال الخدمات الصحية المنقذة للحياة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت امس في محافظة مأرب، دورة تدريبية في مجال التشخيص والمعالجة والخدمات الصحية المنقذة للحياة، نظمها مكتب الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع منظمة الوصول الإنساني بدعم من منظمة الصحة العالمية.



وهدفت الدورة علی مدی 12 يوما إلى إكساب 90 متدرباً من العاملين في المرافق الصحية في 3 مديريات، مهارات جديدة في مجال التشخيص والمعالجة وتقييم الحالات المرضية ضمن مشروع الخدمات الصحية الطارئة والمنقذة للحياة.