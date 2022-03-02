لقاء بمأرب للتحضير للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقد بمحافظة مأرب، امس، لقاء تحضيري لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، والذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



وخلال اللقاء الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وضم فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومدراء عدد من المكاتب الخدمية المعنية بالمحافظة ، قدم منسق المشروع، باسم الصقير شرحا موجزاً عن أنشطة ومجالات خطة المشاريع القادمة للعام 2022م ومستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة بتكلفة (600) ألف دولار ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

واستعرض اللقاء خطط التنمية الخاصة بالمحافظة، والترتيبات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوربي.