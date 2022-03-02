مناقشة إجراءات بدء تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 30 ميجاوات بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع ضم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ تعز نبيل شمسان، إجراءات بدء العمل على تنفيذ محطة كهربائية بقدرة 30 ميجا وات بنظام (بي او تو) المعتمدة من قبل الحكومة للمحافظة.

كما ناقش الاجتماع جملة الاشكاليات التي تواجه وضع الكهرباء بالمحافظة إلى جانب تحديد اولويات وآلية دراسة واضحة تقدمها منطقة كهرباء تعز بالتنسيق مع المؤسسة العامة تمهيداً لاعتمادها بهدف تشغيل عشرة ميجا من الكهرباء لمدينة المخاء.