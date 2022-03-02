شكرا لبحثكم عن خبر العولقي : اي كيان شمالي يوجه بوصلته نحو الجنوب يعد عدوا لنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان اي مكون شمالي يوجه بوصلته نحو الجنوب فانه يعد عدوا للجنوب وابناءه.

وياتي ذلك ردا على تدشين المكتب السياسي لما يسمى بالمقاومة الوطنية في محافظة شبوة.

وقال العولقي في تغريدة على موقع "تويتر" : أي كيان شمالي يوجه بوصلته نحو الجنوب، يعد عدوا مبينا لشعبه، سواء كانت اليافطة التي يرفعها بعنوان "انصار الله" أو "الإخوان" أو "المكتب السياسي" أو "المقاومة الوطنية" أو غيرها من المسميات.

واضاف : فمن يقول ان عدوه الحوثي، ومعركته تحرير صنعاء، فالطريق إلى صنعاء والحوثي من مأرب والبيضاء وتعز والحديدة، وليست من شبوة أو عدن أو غيرها من مدن الجنوب، ومن يعتقد واهماً خلاف ذلك، فلن يحصد سوى الخيبة والندامة.