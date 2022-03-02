شكرا لبحثكم عن خبر بحيبح مخاطباً أبناء الجنوب: لن يخذلكم المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا الناشط السياسي عبدالوهاب بحيبح وأبناء الجنوب إلى الحفاظ والتمسك بالمجلس الانتقالي، وعدم ترك فرصة الاعداء والمتربصين للنيل من المجلس.

وقال بحيبح في منشور له على الفيسبوك، الاخوة الجنوبيين الأحرار حافظوا على المجلس الانتقالي الجنوبي في حدقات عيونكم نصيحة من شخص محب لكم لاتتركوا لاعدائكم والمتربصين بكم اي فرصة للنيل منكم ومن مجلسكم الانتقالي وبث الفرقة بينكم.

واشار إلى ان الاعداء هدفهم ان يفقد الجنوبيين ثقتهم في المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا : اتمنى منكم ان لاتقعوا في الفخ.

واضاف مخاطبا الجنوبيين : وآلله لوتعلموا مانعاني في مأرب، من سلطة الجماعة القادمة من الشمال، لتتمسكتم بالمجلس حتى باسنانكم.

كما دعا بحبيح أبناء الجنوب إلى المطالبة من المجلس بتصحيح المسار، والتمسك به مؤكدا ان المجلس الانتقالي العظيم لن يخذلكم.