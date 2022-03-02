بقدرة 30 ميجا.. مناقشة إجراءات بدء تنفيذ محطة كهربائية بمحافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش اجتماع ضم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ تعز نبيل شمسان، إجراءات بدء العمل على تنفيذ محطة كهربائية بقدرة 30 ميجا وات بنظام (بي او تو) المعتمدة من قبل الحكومة للمحافظة.

كما ناقش الاجتماع جملة الاشكاليات التي تواجه وضع الكهرباء بالمحافظة إلى جانب تحديد اولويات وآلية دراسة واضحة تقدمها منطقة كهرباء تعز بالتنسيق مع المؤسسة العامة تمهيداً لاعتمادها بهدف تشغيل عشرة ميجا من الكهرباء لمدينة المخا.

وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، اعتماد مشاريع القرارات المقدمة من المجلس الأعلى للطاقة، والهادفة إلى معالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتحسين القدرات التوليدية.

كما أقرت الحكومة استكمال أعمال محطة توليد زنجبار في محافظة ابين بقدرة ٣٠ ميجا وات، وتجهيز وثائق مناقصة ٣٠ ميجا وات لمحافظة تعز بنظام (بي او تي) وتعمل بالمازوت.

