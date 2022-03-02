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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هادي يبحث استئناف جهود السلام مع المبعوثين الأممي والأمريكي

الأربعاء 2 مارس 2022

الخليج 365

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي لليمن وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.



وقال هادي، خلال استقباله للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والوفد المرافق له، إن مليشيات الحوثي تواصل أعمالها العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلا عن اعتداءاتها على الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار.

وناقش هادي مع المبعوث الأممي، آفاق الحل السلمي وصولا إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين.

وتطرق الرئيس اليمني إلى الدور الإيراني التخريبي في اليمن وارتباط مليشيات الحوثي بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشددا على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.

وثمن المبعوث الأممي الدعم الذي حظي به من قبل الرئيس هادي وحكومته الشرعية والذي سيكون له الأثر الإيجابي للعمل الصادق والجاد نحو السلام المستدام.

وأشار إلى جولاته وجهوده خلال الفترة المنصرمة مع مختلف الأطراف اليمنية وغيرها والمبنية على إيجاد أرضية مشتركة واستراتيجية مستدامة في البحث في مختلف القضايا والتطورات المتسارعة، لبلورة أفكار ومسار يمكنّ للأطراف اليمنية من خلاله التحاور وإيجاد الحلول التي تنبثق من اليمنيين أنفسهم.

وقال هانس غروندبرغ: "سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار".

وأكد المبعوث الأممي على العمل وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من خلال مشاورات تفضي إلى تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني.

كما استقبل هادي، الثلاثاء، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج‏، وأشاد بجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي ينشده اليمنيين.

وأكد الرئيس اليمني، على أن الوضع الإنساني المأساوي الذي تشهده اليمن نتيجة للحرب وتداعياتها وآثارها التي أمعنت مليشيات الحوثي الانقلابية على خلق هذا الواقع المأساوي في البلد لعدم اكتراثها بالسلام أو بمعاناة اليمنيين.

من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، مواقف الرئيس هادي والحكومة الشرعية تجاه السلام الذي ينشده الشعب اليمني.

وأكد على دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية والعمل على إحلال السلام والتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب من خلال جهود المبعوث الأممي وبالتعاون مع شركائنا بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ودعا المبعوث الأمريكي لتقديم المزيد من الدعم المادي والإغاثي للشعب اليمني لتلبية متطلبات والتزامات الحكومة من خلال مؤتمر للمانحين المزمع عقده قريبا.

وأشار إلى أهمية اليمن والتأكيد على استمرار ومواصلة التنسيق في موقف موحد للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم اليمن وشرعيته الدستورية.