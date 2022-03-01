شكرا لبحثكم عن خبر الجمارك تبحث الاشكاليات التي تواجه شركات الملاحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد في ديوان مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع تشاوري تنسيقي بين مصلحة الجمارك والشركات الملاحية لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتطوير التعاون بينهما لما فيه تعزيز الشراكة وتحسين أداء الجهتين بما يحقق تسهيل التجارة وسلاسة تدفق السلع.

وترأس الاجتماع الأستاذ/عبدالحكيم ردمان القباطي رئيس مصلحة الجمارك، حيث ناقش الاجتماع بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجهتين في العمل، ومنها امتناع بعض الشركات الملاحية عن استيراد بعض السلع المسموح بها قانوناً، وكذلك عدم اكتمال معلومات بوالص الشحن وأوامر التسليم أو عدم وضوحها.

و تم الاتفاق في الاجتماع على أن تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الغرفة الملاحية بقائمة السلع الممنوعة أو المقيدة وتقوم الغرفة الملاحية باشعار الجمارك بأية توجيهات صادرة لهم من قبل أي طرف ثالث , كما تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات دورية بين الجهتين كل ثلاثة أشهر.

و أبدى ممثلو شركات الملاحة تعاونهم في جميع الجوانب واستعدادهم على أخذ جميع الإشكاليات بمحمل الجد ومخاطبة الخطوط الملاحية بها بشكل رسمي و تم الاتفاق على الربط الشبكي و تفعيل نظام الايميل لتسهيل المعاملات والإسراع بها وعدم تأخير البضائع في الموانئ والساحات الجمركية..

حضر الاجتماع مدراء عموم جمركي المنطقة الحرة وميناء عدن ومدراء العموم ذوي العلاقة في ديوان المصلحة ومن جانب الشركات الملاحية الأخ طالب سليم -رئيس الغرفة الملاحية ونائبه الأخ رفعت ياسين بالإضافة إلى مندوبي الشركات الملاحية العاملة في عدن.