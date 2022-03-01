وزير التربية يطلع على سير العملية التعليمية في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

إطلع وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، اليوم على سير العملية التعليمية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والتحضيرات الجارية لإنهاء العام الدراسي الجاري 2021/2022م.



واستمع الوزير العكبري من وكيل الوزارة، مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون، إلى شرح حول سير العمل التربوي والتعليمي واستقراره، وما تم إنجازه من المقررات والخطط الدراسية، مستعرضا الإجراءات التي اتخذها المكتب للاختبارات ضمن خطة التهيئة المبكرة لإنهاء العام الدراسي واختبارات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية على ضرورة استكمال المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وإنهاء العام الدراسي وفق الخطة المقرر لها وتهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات في عموم المحافظات، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة مكتب الوزارة بساحل حضرموت في استقرار العملية التربوية والتعليمية.

وشدد على تكثيف الجهود والعمل بالمطبعة السرية للاختبارات بحضرموت -والتي تغطي المحافظات الشرقية (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى)- لإنهاء مرحلة الشهادة العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي.