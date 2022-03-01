شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين ترحب بتصنيف الأمم المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت البحرين اليوم الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولى جماعة إرهابية، وحظر إرسال الأسلحة إلى اليمن.



وأشادت الخارجية البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بقرار مجلس الأمن الذي "يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية،والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجهود السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني".