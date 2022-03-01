وزير الإعلام ومحافظ المهرة يفتتحان مطار الغيضة الدولي بتمويل من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، امس افتتاح مطار الغيضة الدولي بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وفي فعالية الافتتاح، التي حضرها نائب المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، ورئيس العمليات العسكرية والمدنية بالقوات المشتركة اللواء عبدالله بن دخيل الحبابي، ووكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي، ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد ناشر، نقل الوزير الارياني تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ وابناء المحافظة..مؤكداً ان المهرة، كانت على الدوام مع الدولة والشرعية الدستورية والنظام والقانون، وقدمت نموذج مشرف للتكاتف بين الحكومة والمجتمع لتثبيت الأمن والاستقرار.

وقال الارياني "اتواجد اليوم في محافظة المهرة بتكليف من فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والاطلاع على أحوال المواطنين وتفقد احتياجاتهم..مشيرا الى ان حضوره حفل افتتاح مطار الغيضة الدولي بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بدعم من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ياتي في هذا الاطار ..معبراً عن شكره وامتنانه باسم الحكومة والشعب اليمني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقيادة وحكومة وشعب المملكة.

وثمن الارياني الدور الكبير الذي يلعبه البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بقيادة السفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج ،الذي ينفذ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية في مختلف المحافظات ومنها هذه المشاريع التي تنفذ اليوم في محافظة المهرة.

واشاد الوزير الارياني، بالمواقف الأخوية لحكومة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن عموما والمهرة على وجه الخصوص في شتى المجالات التنموية والإنسانية..موضحاً بأن هذه المواقف الأخوية ماثلة للعيان وتستحق كل الشكر والتقدير في مختلف المجالات، لاسيما دعم الجانب التنموي من خلال المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والجانب الإنساني من خلال الدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاضافة الى مساندة اليمن في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب من خلال الدعم والاسناد الذي تقدمه القوات المشتركة بقيادة الفريق مطلق الازيمع قائد القوات المشتركة.

كما اشاد الارياني بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل بقيادة الوزير الدكتور عبدالسلام حميد في اعادة تاهيل المطارات وبالشكل الذي يخفف من اعباء المواطنين ويسهل تنقلهم وربط اليمن بالعالم.

من جانبه رحب محافظ المهرة محمد علي ياسر بالوزير الإرياني والوفد المرافق له..معبراً عن شكرع لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود للمحافظة.

كما أعرب المحافظ ياسر عن الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية والسفير آل جابر، الذين يولون المهرة اهتماماً كبيراً عبر الدعم بمنحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وبناء المدارس، والمدينة الطبية والتعليمية، وإنجاز مركز غسيل الكلى، والعمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة، ومشروع الخط الناقل للمياه، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بدوره أوضح نائب المشرف العام للبرنامج السعودي المهندس حسن العطاس، بإن مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي يعد مشروعًا هامًا في ربط الجمهورية اليمنية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يوفر المشروع فرص عمل، ويأتي المشروع ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفدها البرنامج السعودي في مختلف المحافظات اليمنية في (7) قطاعات أساسية، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.

وقال العطاس " إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (/-NA) والاتصالات، التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بكامل المعدات وصالة التشريفات وكبار الضيوف وإعادة تأهيل المدرج وأبراج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار وغيرها من الترتيبات اللازمة الأخرى".

حضر التدشين الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، ووكلاء المحافظة العميد مختار بن عويّض، والمهندس سالم العبودي، وصالح بن عليان، ومدير عام مطار الغيضة المهندس نويجع سعد، وعدد من المسؤولين.