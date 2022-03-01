برلمان اليمن: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يُخضع المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برلمان اليمن: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يخضع المليشيات

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

اعتبر البرلمان اليمني تصنيف مجلس الأمن الدولي لمليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "رسالة واضحة وجلية"، ويُخضع المليشيات بشكل كبير.



واعتمد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، تحت الفصل السابع، قرارا يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران "جماعة إرهابية".

كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وكتب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركانين على حسابه في موقع "تويتر"، أن قرار مجلس الأمن اليوم رقم 2624 حمل "رسالة واضحة وجلية بإخضاع جماعة الحوثي للعقوبات وتسميتها جماعة إرهابية.

وقال البركاني إن القرار اتخذ إثر هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية العابرة للحدود على أراضي السعودية ودولة الإمارات، وقيامها بمجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، وقرصنتها البحرية وكل أعمالها العدائية.

وأرفق رئيس البرلمان اليمني نقاط توضح مضمون قرار إدراج الحوثيين "ككيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.

وأدان رئيس البرلمان اليمني، تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، مطالبا بالإفراج عن طاقم السفينة (روابي).

وأكد قرار مجلس الأمن مجدداً على ما جاء في البيان الصادر في 21 يناير/كانون الثاني 2022 بشأن هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات، معربا عن قلقه البالغ إثر نية المليشيات المعلنة لشن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية.

وأكد أن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية لن يؤثر على الجانب الإنساني، والعقوبات ليس المقصود منها التأثير بشكل سلبي على المدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات التجارية والتحويلات المالية.

وكانت الحكومة اليمنية رحبت بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ووضعها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، وحظر توريد الأسلحة للمليشيات، معتبرة إياه "ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية".