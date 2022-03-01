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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بارقة أمل.. عبور أول دفعة من اليمنيين العالقين بأوكرانيا

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

عبرت أول دفعة من اليمنيين العالقين في أوكرانيا الحدود للدول الأوربية المجاورة في خطوة تعد بمثابة بارقة أمل لمئات الطلاب والمقيمين هناك.



وظهرت سفيرة اليمن غير المقيمة في أوكرانيا ميرفت مجلي، في صورة من بولندا برفقة عدد من الطلاب اليمنيين، تؤكد عبورهم الحدود من بين آلاف النازحين الذي فروا من الحرب الروسية - الأوكرانية.

والإثنين، كشفت الحكومة اليمنية عن عبور أول دفعة من رعاياها العالقين في الأراضي الأوكرانية التي تشهد حربا دخلت يومها الـ5 على التوالي مؤلفة من 22 طالب ومقيم، فيما لازال هناك المئات عالقين في المدن وفي نقاط العبور على الحدود البولندية والرمانية.

وبحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، فإنها سهلت إجراءات خروج 22 مواطناً يمنياً من الأراضي الأوكرانية إلى دولتي بولندا ورومانيا.

وأوضحت في بيان، أن السفارة اليمنية في وراسو أنها قامت بتسهيل إجراءات عبور الحدود الأوكرانية لعدد 18 مواطناً يمنياً إلى الأراضي البولندية، وقامت القنصلية الفخرية لبلادنا في رومانيا بتسهيل دخول 4 مواطنين يمنيين إلى الأراضي الرومانية.

وتحركت عدة بعثات دبلوماسية يمنية في الدول الأوروبية لتسهيل عبور المواطنين اليمنيين في أوكرانيا.

ونوهت سفارة اليمن في ‫النمسا لرعاياها في أوكرانيا السماح لهم بالمغادرة عبر ‫سلوفاكيا بدون فيزا، شرط إثبات إقامتهم الرسمية في أوكرانيا وأن يتوفر لديهم تذكرة سفر وإقامة سارية المفعول أو تأشيرة دخول إلى دولة ثالث.

مبادرة إنسانية

وكان طلاب يمنيون أطلقوا استغاثة بشأن بقاؤهم عالقين وعرضة للموت في الأراضي الأوكرانية، كما ظلوا لـ3 أيام بلا نوم أو طعام أو أغطية في البرد القارس، مع آلاف الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود البولندية.

وقالت مصادر إن دفعة أخرى من اليمنيين العالقين في ‫أوكرانيا وعددهم 8 طلاب، عبروا الحدود البولندية ووصلوا إلى ألمانيا بعيد مبادرة إنسانية قادها شبان يمنيون مقيمين في الأراضي الأوكرانية.

من جانبه، قال اليمني المقيم في أوديسا، أحد أكبر المدن الأوكرانية على البحر الأسود، جمال الجسار، إن عدد من الطلاب دخلوا يوم وليلة أمس الأراضي البولندية بعد فترة انتظار دامت لأكثر من ٣٠ ساعة بسبب ازدحام النازحين على الحدود وتم معاملتهم معاملة جيدة.

كما أن عدد من الطلاب سلموا جوازاتهم قبل قليل للجهات البولندية، لوضع ختم الدخول ويتوقع دخلوهم في غضون ساعة أو ساعتين.

وكتب المواطن اليمني الذي لازال يقيم في أوكرانيا على حسابه في "فيسبوك"، أن عدد اخر من المقيمين والطلاب مازالوا ينتظرون دورهم ضمن طوابير طويلة جدا بسبب كثرة النازحين الأوكران والأجانب المقيمين.

ونبه إلى عدم وجود أي وسيلة للتواصل بكل الطلاب فيما عمل مع متطوعين ضمن مبادرة إنسانية لتسهيل عبور اليمنيين العالقين في أوكرانيا.

وأشار إلى أن تم التنسيق مع الكثير من الطلبة والمقيمين اليمنيين في أوكرانيا عن آلية توفير وسائل نقل الى مدينة لفيف المحاذية لبولندا وعملوا على ذلك وتم تغطية تكاليف نقلهم لأنفسهم بدون مساعدة من أي جهة.

وتتراوح أعداد اليمنيين في المدن الأوكرانية بين 800 إلى 1000 مواطن مقيم وطالب مبتعث.

ويتواجد أغلب اليمنيين في مدينة كارديف الأوكرانية كطلاب في جامعاتها ومنهم من أنهى دراسته وأسس أسرة واستقر هناك مفضلا البقاء في ظل الحرب التي تشهدها اليمن قبل أن تضرب أوكرانيا مؤخرا وتفاقم مأساتهم.