بعد 8 سنوات.. إعادة افتتاح مطار الغيضة أمام الرحلات المدنيّة 

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، الإثنين، إعادة افتتاح مطار الغيضة الدولي، بمحافظة المهرة، بعد إعادة تأهيل بتمويل سعودي، بعد ثمان سنوات من إغلاقه، بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على الدولة.

وجاء تدشين افتتاح المطار، بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وفقا لوكالة سبأ.

وفي فعالية الافتتاح، أكد الإرياني، أن المهرة، كانت على الدوام مع الدولة والشرعية الدستورية والنظام والقانون، وقدمت نموذجًا مشرفًا للتكاتف بين الحكومة والمجتمع لتثبيت الأمن والاستقرار.

وثمن محافظ المهرة، دور المملكة العربية السعودية والسفير آل جابر، الذين يولون المهرة اهتمامًا كبيرًا، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بدوره أوضح نائب المشرف العام للبرنامج السعودي المهندس حسن العطاس، بإن مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي يعد مشروعًا هامًا في ربط الجمهورية اليمنية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال العطاس "إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (/-NA) والاتصالات، التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي".

وأضاف، أن المشروع يشمل كذلك، "إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بكامل المعدات وصالة التشريفات وكبار الضيوف وإعادة تأهيل المدرج وأبراج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار وغيرها من الترتيبات اللازمة الأخرى".

