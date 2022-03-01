مقتل سائق شاحنة بالقرب من حاجز تفتيش بالعاصمة المؤقتة عدن

قُتل سائق شاحنة بالقرب من إحدى النقاط الأمنية بمنطقة بئر أحمد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر إعلامية، إن مواطناً من أبناء خور عميرة بمضاربة لحج يُدعى "محمد صالح يوسف الصبيحي"، عُثر عليه مقتولاً يوم الأحد، على متن شاحنته في مفرق عمران ـ بئر أحمد بعدن.



وأضافت أن الحادثة تمت بالقرب من نقطة تفتيش أمنية.



وتشهد محافظة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم الجنائية.

