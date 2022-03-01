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مقتل سائق شاحنة بالقرب من حاجز تفتيش بالعاصمة المؤقتة عدن

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المنامة - ياسر ابراهيم - مقتل سائق شاحنة بالقرب من حاجز تفتيش بالعاصمة المؤقتة عدن

عدن: يمن شباب نت

الإثنين, 28 فبراير, 2022 - 09:59 صباحاً

[ صورة للسائق مقتولاً على متن الشاحنة بمنطقة بئر أحمد بمدينة عدن (جنوب اليمن) ]

قُتل سائق شاحنة بالقرب من إحدى النقاط الأمنية بمنطقة بئر أحمد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر إعلامية، إن مواطناً من أبناء خور عميرة بمضاربة لحج يُدعى "محمد صالح يوسف الصبيحي"، عُثر عليه مقتولاً يوم الأحد، على متن شاحنته في مفرق عمران ـ بئر أحمد بعدن.
 
وأضافت أن الحادثة تمت بالقرب من نقطة تفتيش أمنية.
 
وتشهد محافظة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم الجنائية.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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