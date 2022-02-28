شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق يشارك بفاعلية في ملتقى عدن الثاني 2022 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصوير:علي خميس/ شارك صندوق صيانة وتأهيل الطرق والجسور - المركز الرئيسي في العاصمة عدن، في فعاليات "ملتقى عدن الثاني 2022" الذي أقامته السلطة المحلية بالمحافظة، تحت شعار: "هي تستحق أن نعمل من أجلها.. تنمية - توعية - خدمات".

ومثّل الصندوق في الملتقى، ادارة العلاقات العامة بصندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي عدن ، وذلك بناءً على تكليفٍ من قبل رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور، مهندس معين الماس

وناقش الملتقى متطلبات النهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي في مدينة عدن، واستراتيجية الاستقرار التنموي وفقًا لواقع المدينة.

ويهدف الملتقى إلى تقديم صورة واضحة وعملية لواقع عدد من القطاعات الخدمية، ومكامن الفرص السانحة للاستثمار في مدينة عدن مستقبلا.

واستعرض الملتقى عددًا من أوراق العمل، كانت بعنوان: "دور القضاء في ضمان وتحفيز دور الاستثمار"، و"القطاع المصرفي وأثره على جذب الاستثمار"، و"دور المنظمات الدولية وارتباطها في الجانبي الخدمي والتنموي"وورقة عمل حول "فرص الاستثمار وجذب المستثمرين".

وخرج ملتقى عدن الثاني 2022 بالعديد من التوصيات التي شارك في صياغتها نخبة من ممثلي كافة القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية وقيادات السلطة المحلية في مدينة عدن.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.