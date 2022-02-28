مركز الملك سلمان يوقع خمس اتفاقيات مشتركة لتنفيذ مشاريع صحية وبيئية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وقع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج احمد البيز، اليوم، خمس اتفاقيات مشتركة لتنفيذ سلسلة مشاريع صحية وبيئية في اليمن.



وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في محافظة الحديدة (المرحلة السادسة)، بهدف تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة للمتضررين والمجتمعات المعرضة للأمراض الوبائية والمجتمعات المضيفة، والحصول على مياه الشرب الآمنة وتأمين البيئة الصحية الخالية من الأمراض، وتوزيع حقائب نظافة شخصية وأدوات النظافة لدورات المياه، وبناء 20 دورة مياه طارئة، والصيانة الوقائية لخزانات المياه وقواعدها وجمع النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة، ونشر التوعية والتثقيف الصحي، يستفيد منها 9.800 فرد.

وتتضمن الاتفاقية الثانية تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة (المرحلة الرابعة) بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الوفيات والأمراض عبر تقديم خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها، يستفيد منها 63.400 فرد.

وسيجري في الاتفاقية الثالثة تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة وتهيئتها في مناطق وعلان وعبس والغرزة بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة) بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات بالمحافظة، وتجهيز العيادات المتنقلة وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ والتخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة، يستفيد منها 36.000 فرد.

وسيجري في الاتفاقية الرابعة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة (المرحلة الرابعة) بهدف المساهمة في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في مديريات ميدي و حيران وعبس وحرض بحجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة، من خلال الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة الشخصية، حيث سيتم حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتأهيل وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، وتوريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية حفظ المياه، فضلاً عن تنفيذ حملات الرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض، يستفيد منها 29.621 فردًا.وتتضمن الاتفاقية الخامسة والأخيرة تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة (المرحلة السادسة)، بهدف الحفاظ على حياة النازحين بتقديم الخدمات الصحية والتغذوية وعلاج الأمراض الوبائية وتأمين الأدوية والمحاليل الطبية والمخبرية والأجهزة الطبية في المحافظة، يستفيد منها 178.160 فردًا.