وكيل أول وزارة الداخلية يتفقد سير العمل في المرافق الأمنية بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، سير الاداء في إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات والسجن المركزي بمدينة سيئون.



كمل تعرف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجه عملها وسبل التغلب عليها بما يمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وأكد اللواء الشريف اهتمام وزارة الداخلية وحرصها على النهوض بمختلف إداراتها وأجهزتها الأمنية في مختلف المحافظات المحررة بما يلبي تطلعاتها في الرفع من مستوى أدائها وعملها لتحقيق الأمن والاستقرار .