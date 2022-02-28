تدشين المرحلة الأولى من طباعة الكتاب المدرسي للعام القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير التربية والتعليم طارق العكبري، امس في العاصمة المؤقتة عدن، الخطة الإنتاجية للجزء الأول من مرحلة طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم 2022 - 2023م.



وقدم المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، شرح عن خطة الإنتاج السنوية، وما تم إنجازه خلال العام الدراسي الماضي، وبلوغ إجمالي ما تم طباعته نحو خمسة ملايين كتاب.. مشيرا إلى الاحتياجات الطارئة والصعوبات التي تواجه سير عمل الطباعة، والخطط التحديثية لمطابع المؤسسة في عدن والمكلا.

وشدد وزير التربية، على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية، ووضع الخطط والبرامج المستقبلية التي من شأنها تحديث وتطوير مطابع الكتاب المدرسي .. مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بالعام الماضي بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لطباعة الكتاب المدرسي والتي ساهمت بطباعة جزء كبير من الكتاب المدرسي في ظل الظروف التي تعيشها البلد .