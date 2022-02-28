وزارة الخارجية تؤكد خروج 22 مواطناً يمنياً من الأراضي الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، انها قامت بتسهيل إجراءات خروج 22 مواطناً يمنياً من الأراضي الأوكرانية إلى الدول المجاورة لها.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان السفارة اليمنية في وراسو قامت بتسهيل إجراءات عبور الحدود الأوكرانية لعدد 18 مواطناً يمنياً إلى الأراضي البولندية وقامت القنصلية الفخرية لبلادنا في رومانيا بتسهيل دخول 4 مواطنين يمنيين إلى الأراضي الرومانية".

واشارت الوزارة، الى انها تتابع بشكل دائم مع بعثاتها الدبلوماسية في الدول المجاورة لأوكرانيا أحوال المواطنين اليمنين وتقوم بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في تلك الدول من أجل تأمين خروجهم بسلام من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.