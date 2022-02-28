مسؤول محلي: الحوثيون يعملون على إحداث تغيير في النسيج الاجتماعي في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، عن مساعٍ حوثية لإحداث تغيير في النسيج الاجتماعي في المحافظة المشاطئة للبحر الأحمر.



ونقلت "الشرق الأوسط" عن القديمي قوله إن مليشيا الحوثي "قامت بقطع بطائق شخصية لأفراد من خارج المحافظة، لعدد يفوق 40 ألف بطاقة، وذلك من أجل دمجهم بين أوساط المجتمع المسالم في تهامة، لخلخلة النسيج الاجتماعي، وبث سمومهم التعبوية بين المواطنين".



وحمّل المسؤول اليمني، اتفاق استوكهولم المبرم مع مليشيا الحوثي مسؤولية كل الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء المحافظة.



وتسيطر مليشيا الحوثي الإيرانية على كل محافظة الحديدة باستثناء مديريتي حيس والخوخة (جنوب) التي تخضعان لسيطرة القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي.

