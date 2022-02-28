‏الارياني: تجنيد مليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة جريمة حرب وانتهاك للقوانين الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مشهد تشييع مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران للمهاجر الافريقي قاسم احمد يوسف، واستدراجها أحد اقاربه للقتال في صفوفها، يؤكد استمرارها في استدراج وتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال، في جريمة حرب وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية.



‏واوضح ان استدراج مليشيا الحوثي اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وتجنيدهم للقتال في صفوفها، يهدف لتعويض خسائرها البشرية غير المسبوقة في مختلف جبهات القتال، وانتهاء خزانها البشري من المقاتلين، وعزوف أبناء القبائل عن اللحاق بها، بعد انكشاف حقيقة مشروعها وتبعيتها المطلقة للحرس الثوري الايراني.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية بإدانة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة ومحاكمة قيادات وعناصر المليشيا المتورطة في تلك العمليات باعتبارهم "مجرمي حرب".