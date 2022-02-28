رئيس الوزراء يطلع من قيادات الكهرباء على اجراءات تنفيذ قرارات مجلس الطاقة ومجلس الوزراء لمواجهة الصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها، على الخطط التنفيذية المزمنة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء الخاصة برفع مستوى التوليد ومواجهة الصيف القادم.



وأكد رئيس الوزراء خلال ترؤوسه امس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن، ان على الجميع بذل كل الجهود لتنفيذ الواجبات والمهام المناطة بهم .. مشيرا الى ان تشخيص المشكلة بات واضحا والوقت الان للمعالجات الحقيقية التي تنعكس على تحسين أداء الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

واستعرض الاجتماع، إجراءات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، والخاصة بتحسين خدمة الكهرباء ورفع مستوى التوليد وتحسين الشبكة، إضافة الى إجراءات تقليل الفاقد، والاستعدادات الخاصة بمواجهة فصل الصيف القادم.

كما تم استعراض خطط رفع التحصيل ومعالجة الربط العشوائي، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بأداء الكهرباء في مختلف الجوانب المالية والإدارية.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات المزمنة وخطة العمل للفترة القادمة في وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة كهرباء عدن، إضافة الى فروع المؤسسة في المحافظات المحررة.

وعرضت وزارة الكهرباء تقرير عن اجراءات منحة المشتقات النفطية السعودية واهمية تمديد المنحة وتجديدها، لضمان استدامة تحسين خدمة الكهرباء.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة الكهرباء والطاقة برفع تقرير شامل حول سير عملية الإصلاحات المنفذه في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية السعودية، لتقييم ما تم إنجازه ومعرفة جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها.

وقدمت وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، ومؤسسة كهرباء عدن، تقارير عن الجهود المبذولة والتحديات القائمة والدعم المطلوب لتجاوزها، إضافة الى خطط رفع القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية والاستعدادات القائمة للصيف القادم.

شارك في الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج