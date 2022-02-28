شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس الزبيدي أفعال مليشيات الحوثي هي من صنفتها إرهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور صدام عبدالله مستشار الرئيس الزبيدي في تغريدة حول مليشيات الحوثي وادلة ارهابها قائلا : ‏افعال مليشيات الحوثي هي من صنفتها بانها ارهابية فالاعتداءات على المنشاءات المدنية مثل مطار عدن والسعودية والإمارات وغيرها كلها ‎#ادله_ارهاب_الحوثي كذلك محاولات الحوثيين تعطيل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتهديد السفن التجارية مما يمثل انتهاكاً لقواعد السلامة البحر

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