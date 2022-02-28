سلطات مأرب تدعو المنظمات الدولية إلى مضاعفة تدخلاتها الإنسانية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت سلطات مأرب، يوم الأحد، المنظمات الدولية والإنسانية إلى مضاعفة حجم تدخلاتها الإنسانية في المحافظة، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين واللاجئين إلى المحافظة التي تحتضن نحو 3 مليون نازح.

جاء ذلك على لسان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خلال استقباله الأحد، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة نزار الشرقاوي، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد ناقش اللقاء، مشاريع وتدخلات المفوضية المرتقبة في المحافظة.

واطلع اعلى مشاريع وتدخلات المفوضية المنفذة في مأرب خلال الفترة الماضية وخطتها لتوسيع برامجها وتدخلاتها القادمة في المحافظة في عدة مجالات وخاصة في مجال الحماية التي تستهدف مخيمات وتجمعات النازحين في مديريتي مأرب والوادي.

وتحدث مفتاح عن الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة وأوضاع النازحين واحتياجاتهم الملحة وظروفهم الإنسانية والمعيشية في مخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح كل شركاء العمل الإنساني في المحافظة إلى مضاعفة حجم تدخلاتها الإنسانية والإغاثية الطارئة للمساهمة في تقليص الفجوة الإنسانية القائمة في ظل استمرار تدفق النازحين واللاجئين الأفارقة إلى المحافظة.